اول اجتماع بين كيري وعباس بعد فشل مفاوضات التسوية

والتقى الرجلان في فندق حيث اجريا مباحثات وصفها مسؤولون اميركيون بانها "غير رسمية" بهدف خفض مستوى التوقعات المتعلقة بتحقيق اختراق في الجهود الدبلوماسية التي يبذلها كيري للتوصل الى اتفاق اسرائيلي فلسطيني.



وكان مسؤول في الخارجية الاميركي صرح قبل مغادرة كيري لواشنطن ان "النافذة تبقى مفتوحة لعملية التسوية. وزير الخارجية لا يزال يعتقد ذلك". وتدارك "لكن الهدف من هذا اللقاء يتناول في شكل اكبر علاقتنا مع الفلسطينيين".



وخلال اجتماعه صباح الاربعاء مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ابدى عباس "استعداده لاستئناف مفاوضات التسوية مع اسرائيل واعرب عن امله في القيام بذلك سريعا"، وفق ما اعلنت رئاسة الوزراء.



واضاف المصدر نفسه ان عباس عرض لكاميرون "الخطوط الكبرى لمشروعه من اجل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط، تلتزم احترام مبادىء اللجنة الرباعية وخصوصا نبذ العنف والاعتراف باسرائيل".



وفي 29 نيسان/ ابريل انتهت مهلة التفاوض بين الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين من دون اي نتيجة، وذلك رغم جهود حثيثة بذلها وزير الخارجية الاميركي.