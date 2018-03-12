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ليبيا... دخول المؤتمر الوطني في "اجازة برلمانية"

ليبيا... دخول المؤتمر الوطني في
الإثنين ١٩ مايو ٢٠١٤ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت الحكومة الليبية الموقتة في ختام اجتماع طارىء لها الاثنين انها قدمت "مبادرة وطنية" الى المؤتمر الوطني العام تقضي بان يدخل هذا المؤتمر في "اجازة برلمانية" حتى انتخاب برلمان جديد.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة نشر على موقعها على الانترنت ان الحكومة الموقتة ايمانا منها ب"خطورة المرحلة الحالية من تاريخ ليبيا (...) ورغبة منها في تجنيب الوطن الانزلاق الى مهاوي الاقتتال الداخلي (...) فانها تتقدم الى المؤتمر الوطني العام بمبادرة وطنية لرأب الصدع".

وتضمنت هذه المبادرة نقاطا عدة ابرزها دعوة المؤتمر الوطني العام للدخول في "اجازة برلمانية".

وجاء في مبادرة الحكومة انه "بعد انتهاء استحقاق إقرار ميزانية الدولة الليبية لسنة 2014، يدخل المؤتمر الوطني العام في إجازة برلمانية حتى يتم انتخاب البرلمان القادم وتسلم له السلطة التشريعية عند ذلك".

ولحظت هذه المبادرة ايضا ان "تتقـدم كامل الحكومة الموقتة باستقالتها في أول جلسة للبرلمان الجديد".

وتاتي هذه المبادرة للحكومة غداة هجوم لمجموعات مسلحة على مقر المؤتمر الوطني الليبي العام مطالبة بحله، وبعد ان قامت الجمعة قوات تابعة للواء متقاعد بشن هجوم واسع على ما سمته "مجموعات ارهابية" اسلامية في بنغازي (شرق) الجمعة.

كما تضمنت المبادرة تصويتا جديدا من اعضاء المؤتمر الوطني لاعطاء الثقة لرئيس الحكومة احمد معيتيق بعد ان جرى التصويت بالثقة له في مطلع ايار/ مايو بشكل فوضوي دفع الكثير من النواب الى التشكيك باختياره.
 

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