قاعدة جوية في شرق ليبيا تنضم لقوات اللواء حفتر

ويأتي هذا بعد تاكيد آمر قاعدة طبرق الجوية الليبية العقيد إبراهيم عبد ربه أن القاعدة بصدد إصدار بيان تعلن فيه الإنضمام لما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر.

إلى ذلك أعلن رئيس البرلمان نوري أبوسهمين عن نشر ميليشيات إسلامية في طرابلس لمواجهة ما أسماه بمحاولة الانقلاب.

ورغم الهدوء الحذر في العاصمة طرابلس إلا أن بعض التقارير تتحدث عن اشتباكات متقطعة بين قوات حفتر والقوات المؤيدة للحكومة الانتقالية.

وقال مدير مطار مدينة بنغازي بشرق البلاد إنه تقرر مد إغلاقه حتى 25 مايو/أيار بسبب الاضطرابات.

وكان المطار قد هوجم الليلة الماضية بصواريخ جراد.