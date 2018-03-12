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روحاني: مشارکة ایران في مؤتمر سیکا مهمة لارساء الامن الاقلیمي

روحاني: مشارکة ایران في مؤتمر سیکا مهمة لارساء الامن الاقلیمي
الثلاثاء ٢٠ مايو ٢٠١٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

اکد الرئیس الایراني على اهمیة المشارکة في المؤتمر الرابع للتفاعل واجراءات بناء الثقة في اسیا (سیکا) الذي سیعقد في شانغهاي وقال ان هذه المشارکة تحظی باهمیة دولیة بالغة ولها دور کبیر في ارساء اسس الامن و الاستقرار الاقلیمیین.

واضاف الرئیس روحاني في حدیث للصحفیین قبیل توجهه صباح الثلاثاء الی الصین للمشارکة في مؤتمر سیکا ˈاشارك  في المؤتمر تلبیة لدعوة من الرئیس الصینيˈ، وقال ˈسیجمعنا لقاء ثنائي بعد المؤتمر یوم الخمیس القادمˈ.

ووصف العلاقات مع الصین بانها مهمة جدا وقال ان علاقاتنا التجاریة في السنوات الاخیرة مالت الی الشرق ودول کالهند والصین اکثر من غیرها.

واوضح ان ایران تربطها علاقات قویة مع هذه الدول کما ان علاقاتها شهدت تطورا کبیرا مع الصین خاصة في المجالات التجاریة والطاقة والصناعة والعلوم والتقنیات.

وشدد الرئيس روحاني بالقول ان هذه العلاقات لابد ان تمضي نحو المزید من التطور خاصة وان الصین تعد احد اعضاء المجموعة السداسیة التی تجری مباحثات نوویة مع ایران.

وقد غادر الرئیس الایراني صباح  الثلاثاء طهران الی الصین للمشارکة في مؤتمر سیکا.

وسیبدا المؤتمر اعماله یوم غد الاربعاء حیث سیلقي الرئیس روحاني کلمة فیه، كما سیلتقي علی هامش المؤتمر بزعماء بعض الدول الاعضاء في سیکا.

یذکر ان مؤتمر قمة سیکا یعقد مرة کل اربع سنوات فیما یعقد هذا الاجتماع علی مستوی وزراء الخارجیة مرة کل عامین، وتضم سیکا في عضویتها 22 بلدا و 12 مراقبا من المنظمات الدولیة، وقد تم تاسیس هذه المنظمة عام 1996 بهدف ارساء اسس الامن والاستقرار في المنطقة.

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