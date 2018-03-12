توزيع السيسي "اللمبات" يثير سخرية وشكاوى

ووفقاً للقدس العربي أكد المستشار عبد العزيز سالمان أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة "أن قانون انتخابات الرئاسة حظر على المرشحين أو الحملات التابعة لهم تقديم هدايا أو عرض مبالغ على الناخبين للتصويت لمرشح بعينه".

وأضاف سالمان "إن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ارتكبت مخالفة انتخابية" بتوزيعها آلاف اللمبات الموفرة للكهرباء على المواطنين".

يأتي ذلك بعد أن نظمت لجنة الشباب بالحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح السيسي أولى فعاليات توزيع اللمبات الموفرة تحت شعار "بالتوفير تحيا مصر" بعدد من المناطق بالقاهرة والجيزة.

وأعلنت لجنة الشباب بحملة المشير أنها ستوزع 60 ألف لمبة بمناطق الجمالية والسيدة زينب والأزهر وعابدين والوراق وإمبابة بواقع 10 آلاف لمبة لكل منطقة على أن تستكمل اللجنة بتوزيع 300 ألف لمبة بـ8 محافظات على مستوى الجمهورية.

وأطلق بعض نشطاء الفيسبوك حملة سخرية على هذه اللمبات فقال احدهم "يا ترى اللمبات دي هتاخد نورها من نور عينيه" في إشارة إلى جملة المشير الشهيرة "أنتم مش عارفين إنكم نور عينينا ولا إيه؟" وعبر آخرون "اللمبات هتوفر من فلوسنا بس هتأخد من صحتنا" فى إشارة إلى الأضرار الصحية التي تسببها تلك اللمبات خاصة فى حالة انكسارها وتحذيرات بعض الأطباء من أنها قد تسبب سرطان الجلد.

وقال ناشط آخر على الفيسبوك: "أنا خايف بعد الكهربا يقول لنا إعملوا المسقعة ارديحي عشان نوفر أطنان من البتنجان". ومع تأكد الأنباء حول عدم وجود أي برنامج انتخابي للسيسي نشر ناشطون صورة تجمع بين لمبة موفرة للكهرباء ورغيف مقسم إلى اربعة اجزاء وحزمة من البقدونس وكتب تحتها (برنامج السيسي لحل مشاكل الكهرباء والعيش والبطالة) في إشارة إلى اقتراح السيسي بتوفير عشرة آلاف سيارة لنقل الخضار لتشغيل الشباب. وقال آخر "يعني السكر والزيت كانوا رشوة وحرام على الإخوان واللمبات حلال للسيسي". ورد آخر "هو فيه فرق مهم إننا منقدرش نأكل لمبات".

وأعرب مدون عن فرحته بقرب الانتخابات وكتب معبراً "دي فركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها وخد عهد تعدلها".

أما ناهد العقدة فكتبت "أنا نازلة أنا وجوزي ننتخب السيسي عشان مصر الأمان مصر السياحة مصر الجميلة وحشتني جدا".