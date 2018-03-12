بالصور. شاهد أطول نخيل في العالم يخترق الغيوم

نعم حقا انها ليست مبالغه انه نخيل Voskonosnaya الذي يوجد بدولة كولومبيا هذا النخيل يعتبر ناطحات للسحاب نظرا لارتفاعه الشاهق وهو موجود في منطقه تسمى وادي كوكورابكولومبيا، تلك النخلة الوطنية التي تعد من أطول أنواع النخيل في العالم.

هذا النوع من النخيل ينمو في مجموعات كبيرة على ارتفاعات عالية جدا من وادي كوكورا فقط ، فهو من الأشجار الفريدة في الطبيعة وهي السمة المميزة لكولومبيا أن توجد بها هذا النخيل دون غيرها من البلدان، نقلا عن موقع mbgnet.

ويقع وادي كوكورا على الروافد العليا من كوينديو، على ارتفاع 1800 إلى 2400 متر ويغطي مساحة 60 كم2 ، يقع الوادي على ارتفاع عال جدا وهذا هو السبب الذي يجعل من الوادي ملامس للغيوم، فيأتي هذا النخل العالي ليخترق هذه الغيوم المذهلة.

وينمو نخيل وادي كوكورا لتصل طولها إلى 50 مترا وتعيش لنحو 120 عاما، تتميز بأوراقها الخضراء الداكنة مع مسحة رمادية، مع جذع اسطواني شاحب ومغطى بالشمع.

وقال علماء النبات إنه قبل اكتشاف الكهرباء كان يُستخدم شمع هذا النخل في صناعة الصابون والشموع، وأيضا كان السكان يستخدمون جذوعه لصناعة المنازل وشبكات المياه.

وحين قطع هذا النوع من النخل بشكل متعمد من قبل السكان المحليين جعل الحكومة الكولومبية تتخذ إجراءات قاسية ضد قطع النخل في خطوة للحفاظ على هذا النوع النادر من النخل الموجود والذي يرجع تاريخه إلى ما قبل عام 1985.