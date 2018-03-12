عبد اللهيان: زيارة روحاني لتركيا نقطة تحول في علاقات البلدين

وقد وصل حسين امير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء الى انقرة على اعتاب زيارة الرئيس حسن روحاني لتركيا.

ووصف في حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا)، العلاقات بين طهران وانقرة بانها استراتيجية، وقال: ان هذه الزيارة ستترك تاثيرا كبيرا وايجابيا على ارساء اسس الامن والاستقرار والاقتصاد في المنطقة.

واوضح عبد اللهيان، ان للجمهورية الاسلامية وتركيا مواقف متقاربة ازاء تطورات المنطقة وان الرئيس روحاني سيبحث مع المسؤولين الاتراك آخر التطورات في سوريا والاوضاع في مصر والعراق.

واعتبر اجراء الانتخابات في سوريا بانها خطوة هامة لاعادة الامن الى هذا البلد وانهاء الازمة التي عصفت به على مدى ثلاثة اعوام.