المرشح الحجار: الانتخابات رسالة لمن يريد تدمير سوريا

وعقب ادلائه بصوته الانتخابي في مجلس الشعب اليوم، اضاف الحجار قائلاً: اقول لكل هؤلاء الذين كانوا يتحدثون باسم الشعب بأننا أصحاب الصوت الحقيقي ومن يرد أن يتحدث باسمنا فلن نسمح له ولا نريد لاحد أن يكون وصيا علينا.

واعتبر الحجار أن الاقبال الكبير وغير المسبوق على الانتخابات هو تعبير عن أن ما يجري في سوريا هو استفتاء ثان على الدستور وعلى ثوابت الشعب السوري الوطنية وعلى وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادة الدولة على جميع أراضيها.

واشار إلى أن الانتخابات صفعة قوية ومهينة لكل الدول التي تآمرت على الشعب السوري وأرسلت الارهابيين لسفك دمائه فها هو اليوم يؤكد أنه صاحب القرار والسيادة.

واكد ان الشعب السوري هو صاحب القرار والسيادة وليس المهم ان يفوز اي مرشح (...)، المهم ان يقول الشعب السوري كلمته.