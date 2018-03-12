بالفيديو؛ إقبال كثيف للسوريين في الإنتخابات الرئاسية الأولى

مراكز الاقتراع في جميع المدن السورية تغصّ بالسوريين، حيث توجه الملايين إلى صناديق الاقتراع منذ ساعات الصباح الباكر ليصوتوا لمرشحهم في الاستحقاق الرئاسي، في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد، وسط استنفار أمني بهدف تأمين الناخبين ومراكز الانتخابات.

مدينه دمشق وريفها التي تضم اكثر من 3000 مركز انتخابي، شهدت اقبالا كثيفا، خاصه مناطق الغوطة الشرقية، والتي كانت تعتبر احد المحاور الساخنة قبل اشهر ليست ببعيدة، حيث شهدت اقبالا كثيفا وغير متوقع من اهالي المنطقه والبلدات المجاورة، ولم يكن المشهد في منطقة السيدة زينب عليها السلام ببعيد عنه في الغوطة.

وفي تصريح للعالم أوضح رئيس بلدية منطقة السيدة زينب (ع) محمد بركات، انه "يوجد في هذه المنطقة 33 مركزا إنتخابيا بما يعادل 99 صندوقا إنتخابيا موزعة على عدة أماكن في المنطقة"، مشيرا إلى أن الاقبال كان واسعا للمشاركة في الانتخابات منذ الصباح الباكر.

هذا وقد توافد آلاف السوريين المقيمون في الخارج والذين حرمتهم الدول المضيفة من ممارسة حقهم الانتخابي، الى مطار دمشق الدولي ليوم واحد فقط للادلاء باصواتهم.

وفي تصريح للعالم قال عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالحميد الدشتي؛ إني كمواطن عربي "أتمنى أن ينتخب الرئيس بشار الاسد لانه رفع روؤس كل شرفاء الامة العربية كما رفع رأس السوريين".

وقد شهدت الانتخابات حضورا واسعا لوسائل اعلام عربية وغربية اضافة الى عدد من الوفود من دول أجنبية وإسلامية لمتابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية.

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