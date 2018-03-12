كيري: لبنان أكثر المتأثرين بالأحداث في سوريا

وأضاف كيري في مؤتمر صحفي عقده في بيروت الأربعاء أن الحكومة الأميركية ستقدم 290 مليون دولار إضافية الى الأمم المتحدة لدعم تمويل عملياتها في سوريا وفي الدول المجاورة.



وأعلن كيري إثر انتهاء محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، أن "الولايات المتحدة ملتزمة جدا بأمن لبنان واستقراره وسيادته وبدعم الشعب اللبناني".



وأكد: "نريد حكومة (لبنانية) تكون بعيدة عن التدخل الأجنبي ورئيسا قويا جدا ورئيسا للبرلمان يستجيب لحاجات الشعب اللبناني"، متابعا "نأمل أن ينتخب البرلمان اللبناني رئيسا بأسرع وقت ممكن".



من جهة أخرى أشار كيري الى أن "الولايات المتحدة لا تعترف بحكومة فلسطين لأن هذا اعتراف بوجود دولة، وبالنسبة للقوانين في الولايات المتحدة قد يكون هناك تواصل مع هذه الحكومة في إطار ما"، مضيفا "سنعمل مع هذه الحكومة الجديدة وكذلك ستفعل إسرائيل".



ووصل كيري بعد ظهر الأربعاء الى مطار بيروت قادم من وارسو، في زيارة غير معلنة الى لبنان، الذي يرزح تحت أعباء سياسية بعد مرور حوالى 10 أيام على فشل البرلمان اللبناني في انتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان.



ويشمل جدول الزيارة التي تستمر ساعات قليلة، لقاءات بين كيري وكل من رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس البرلمان نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي.

