الفتلاوي تتهم النجيفي بتحمله 90% من تعطيل الموازنة

وقالت الفتلاوي في حديث لبرنامج "حديث الوطن" الذي تبثه قناة "السومرية الفضائية": إن "90% من تأخر اقرار قانون الموازنة العامة يتحملها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والـ 10% المتبقية يتحملها التحالف الكردستاني"، مشيرة الى أن "هيئة الرئاسة اديرت من قبل شخص واحد".

ولفتت الفتلاوي الى أن "النجيفي عقد صفقة مع الكرد للحصول على منصب في الحكومة المقبلة على حساب قوت الشعب"، مبينة أنه "كان الاجدر به اخلاء مسؤولياته القانونية والدستورية بشأن الموازنة".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي حمل الثلاثاء رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مسؤولية عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى أن الحكومة لجأت الى الاقتراض من المصارف لتمشية أمور الدولة المهمة والضرورية.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة لا زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في 15 كانون الثاني 2014.