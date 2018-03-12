بوتين يصف سياسة اميركا بـ "الأكثر عدوانية وقسوة"

وافاد مراسل قناة العالم من فرنسا أن بوتين اعرب عن أمله (خلال مقابلة مع قناة "تي إف 1" الفرنسية وإذاعة "أوروبا -1" والتي نشرت مقتطفات منها الأربعاء)، في أن لا يشكل الموقف الراهن مرحلة جديدة من الحرب الباردة، واتهم في الوقت نفسه الولايات المتحدة بأنها أبعد ما تمثل القدوة "وليس سرا أن السياسة الأميركية هي الأكثر عدوانية وقسوة" مشيرا إلى أن روسيا وعلى عكس الولايات المتحدة ليس لها قوات متمركزة خارج أراضيها.

وتأتي مقابلة بوتين مع وسائل الإعلام الفرنسية قبيل بدء زيارته إلى فرنسا السبت لحضوره مراسم إحياء الذكرى الـ70 لإنزال قوات الحلفاء في "نورماندي" أثناء الحرب العالمية الثانية.



وسيشارك الرئيس الأميركي أوباما في هذه الفعاليات أيضا، لكن اوباما لا ينوي عقد لقاء مع بوتين على مايبدو.



من جهة اخرى، أكدت فرنسا أنها ستمضي قدما في صفقتها مع موسكو لبيع حاملتي مروحيات من طراز "ميسترال"، حيث إن إلغاءها سيلحق بها ضررا يفوق الضرر الذي سيلحق بروسيا، فيما يوفر العقد حوالي 1000 وظيفة ويشمل خيارا لشراء قطعتين حربيتين أخريين متطورتين.