1500 وحدة استيطانية بالضفة والقدس رداً على المصالحة

ونشرت ما تسمى بـ وزارة الإسكان الإسرائيلية استدراج عروض لإقامة 1100 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مجمع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة كما نشرت مناقصات لإقامة 400 وحدة استيطانية في القدس المحتلة.

وقال وزير الاستيطان أوري آريئيل إن نشر هذه العروض يشكل الرد اللائق عقب تشكيل الحكومة الفلسطينية معتبراً أن من حق "إسرائيل" وواجبها أن تبني في كل أرجاء الاراضي القلسطينية المجتلة.

ويشمل استدراج العروض الذي تمت الموافقة عليه 223 شقة جديدة في مستوطنة أفرات و484 في بيتار عيليت و38 في جبع بنيامين و76 في آرييل و78 في إلفيه منشه و155 في جفعات زئيف (الضفة الغربية) و400 شقة جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية بحسب ما أوضح موقع صحيفة هآرتس.

وقد أدت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية الإثنين ورحبت بها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

أما كيان الاحتلال فرد غاضباً ومندداً بتحالف مع "تنظيم حماس الإرهابي" وهدد الاثنين بفرض عقوبات "إضافية" على السلطة الفلسطينية.