قلق على طلبة البحرين الموقوفين الممنوعين عن الامتحانات

وأشار سلمان سالم إلى أن هؤلاء الطلبة قد ملأوا الاستمارات الخاصة بالامتحانات وسلموا الجهات المعنية جداول الامتحانات وتهيأوا دراسياً ونفسياً ومعنوياً لممارسة حقهم القانوني في التعليم، إلا أنهم فوجئوا بعدم السماح لهم بتقديم الامتحانات.

وأردف سالم قائلاً: إن تفويت فرصة تقديم الامتحانات على الطلبة الموقوفين والمحكومين مخالف لكل القوانين المحلية والدولية التي تؤكد على حق التعليم للسجين، مضيفاً بأن تأهيل السجين تعليمياً حق أقرته العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها حكومة البحرين.

وطالب سالم السماح عاجلاً للطلبة الموقوفين والمحكومين لتقديم امتحاناتهم النهائية وتسهيل نقلهم إلى مواقع الامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيداً في الوقت نفسه بسعي أولياء الأمور الحثيث ومطالبتهم الدائمة بالسماح لأبنائهم الطلبة المعتقلين تقديم امتحاناتهم دون عوائق، وكذلك بحرص الطلبة على أخذ حقهم القانوني كاملاً في التعليم وإصرارهم على مواصلة دراستهم على أكمل وجه.