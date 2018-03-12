جولة ثانية من محادثات ايران و5+1 تستانف بفيينا

يأتي ذلك في وقت اعترفت الولايات المتحدة الاربعاء بالتقدم الذي احرزته ايران حول تقديم معلومات واضحة تتعلق ببرنامجها النووي الذي تجري في شأنه مفاوضات كثيفة منذ بداية السنة.

وقال جوزف مكمانوس السفير الاميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريح صحفي على هامش اجتماع في فيينا لهذه الوكالة المتخصصة للامم المتحدة، "لا يمكن ان نلاحظ وجود تدابير ونقول ان ذلك لا يكفي. انها تدابير جيدة".

وكانت الجولة الاولى من هذه المحادثات اختتمت الاربعاء في العاصمة النمساوية فيينا على ان تستأنف اليوم .

وترمي هذه المحادثات الى معالجة القضايا الفنية العالقة، وسيتفق الجانبان على نقاط ذات صلة يفترض أن تدرج في مسودة الاتفاق النهائي بين ايران ومجموعة (5+1).