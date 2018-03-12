تطهير مدينة سامراء من "داعش" وايران تدين الاعتداء على المقدسات

وقالت الوزارة في بيان حسب السومرية نيوز، إن "قواتنا المسلحة البطلة من قوات الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الارهاب وابناء العشائر الغيارى وباسناد من القوة الجوية وطيران الجيش تمكنت من تدمير 19 عجلة من مجموع 25 عجلة دخلت مدينة سامراء لتنظيم داعش الارهابي".

وأضاف البيان أنه "تم ابطال مفعول سيارتين مفخختيين واربع سيارت حمل وتفجيرها، وقتل اعداد كبيرة من عصابات الاجرامية".

وكان جهاز مكافحة الارهاب اعلن في وقت سابق اليوم الخميس، مقتل 80 عنصراً من تنظيم "داعش" بضربات وهجمات في جميع مناطق المدينة.

كما شارك طيران الجيش بكثافة لمساندة القوات الامنية على الارض وقام بقصف المواقع التي تحصن فيها المسلحون.

وقد خلف الهجوم مقتل ستة من الشرطة واصابة 24اخرين. وتدمير عشر سيارات تحمل احاديات حصيلة عملية تطهير مناطق سامراء.

يذكر أن مسلحين في تنظيم "داعش" اقتحموا، صباح اليوم (5 حزيران 2014)، قضاء سامراء وفرضوا سيطرتهم على خمس مناطق فيه، واندلعت في اثر ذلك اشتباكات عنيفة بين القوات الامنية والمسلحين.

وتحدث شهود عيان عن معارك عنيفة تدور في شوارع المدينة بعدما تمكن المسلحون من السيطرة على ستة أحياء، واشاروا الى أن اعدادا كبيرة من المسلحين اقتحموا المدينة معززين بالأسلحة الثقيلة والخفيفة وعشرات السياراتِ والجرافات، وأنهم انتشروا بكثافة في الأحياء بعد أن قاموا بتدمير عدد من نقاط التفتيش، ورفعوا رايات القاعدة وسيطروا على مسجد الرزاق اكبر مساجد سامراء ومبنى مركز الشباب الذي يبعد كيلومترا عن مرقد الامامين العسكريين (عليهما السلام).

واضاف الشهود أن هؤلاء المسلحين اقتحموا منزل وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي في منطقة حي الخضراء بالقضاء، وقتلوا ثلاثة من عناصر حمايته.

الى ذلك، أوضح مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين العراقية لـ"السومرية نيوز" إن "القوات الأمنية المسؤولة عن حماية مرقدي الإمامين العسكريين في قضاء سامراء أحبطت صباح الخميس محاولة لعناصر داعش لاقتحام المرقدين بعد اشتباكات مسلحة دارت بين الجانبين قبل أن يفر المسلحون إلى جهة مجهولة".

وفي سياق ردود الافعال أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الایرانیة مرضیة أفخم بشدة الهجوم الهستیري للارهابیین علی مدینة سامراء المقدسة .

واعربت أفخم عن قلقها ازاء احتمال اتساع نطاق العملیات الاجرامیة للارهابیین محذرة من القیام باي اعتداء علی الاماکن المقدسة في هذه المدینة سیما المرقدین الشریفین للامامین العسکریین عليهما السلام.

وطالبت المتحدثة باسم الخارجیة الایرانیة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولیاته في تقدیم الدعم الناجع للحکومة والشعب العراقي في مسار مکافحة الارهاب.