سبيرز يتقدم على هيت في نهائي السلة الامريكية

وكان سبيرز متأخرا بسبع نقاط في الربع الأخير لكن لاعبيه نجحوا في ست رميات ثلاثية بينها ثلاث لجرين في الدقائق الست الأخيرة ليتحول مجرى المباراة.

وفي مقابل خمس نقاط لهيت خلال الدقائق الخمس الأخيرة نجح سبيرز في تسجيل 20 نقطة. وكان العملاق تيم دانكان أفضل مسجلي سبيرز برصيد 21 نقطة مقابل 19 لزميله الفرنسي توني باركر.

وكان ليبرون جيمس الأفضل في ميامي برصيد 25 نقطة تلاه دواين ويد برصيد 19 نقطة ثم كريس بوش وسجل 18 نقطة.وستقام المباراة الثانية من الدور النهائي الذي يجمع نفس الفريقين اللذين خاضاه العام الماضي وفاز به هيت يوم الأحد في سان انطونيو قبل انتقال السلسلة إلى ميامي لاستضافة المباراتين الثالثة والرابعة.