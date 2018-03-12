بوتين يرد على كلينتون: من الافضل عدم مجادلة النساء

وافاد موقع "سوريا الان" الجمعة، ان كلينتون كانت قد شبهت تصرفات بوتين في أوكرانيا بتصرفات الزعيم النازي أدولف هتلر في ثلاثينات القرن الماضي.

وقال بوتين في مقابلة مع إذاعة "أوروبا 1" وتلفزيون "تي اف 1" الفرنسيين: "من الأفضل عدم مجادلة النساء. ولكن السيدة كلينتون لم تكن يوما رؤوفة في تصريحاتها، وعلى رغم ذلك كنا نلتقي بعد ذلك ونجري محادثات ودية في فعاليات دولية مختلفة".

واوضح: "أعتقد أنه حتى في هذه الحال يمكننا الوصول إلى اتفاق. الناس يدفعون الحدود بعيدا ليس لأنهم أقوياء بل لأنهم ضعفاء. ولكن ربما الضعف ليس أسوأ صفات المرأة".

