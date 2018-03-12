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الاتحاد الدولي للنقابات يصف قطر بـ"الدولة الاستعبادية"

الاتحاد الدولي للنقابات يصف قطر بـ
الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠١٤ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

وصف الاتحاد الدولي للنقابات العمالية دولة قطر بالدولة الاستعبادية، وذلك على خلفية معاملة الدوحة للعمال الأجانب الذين يقومون بتجهيز ملاعب مونديال كأس العالم 2022.

وقال الامين العام للاتحاد شاران بارو على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف إن "قطر دولة استعبادية، ونحن لم نكتشف الأسوأ بعد".

وأعرب بارو عن تخوفه من أن تنعكس اتهامات الفساد في ملف منح قطر حق استضافة المونديال مزيدا من التدهور في اوضاع عمال بناء الملاعب.

وقد أطلقت النقابات العمالية الدولية خلال تظاهرة في جنيف الخميس دعوات للكف عن "الاستغلال الممنهج لعمال البناء في الأحداث الرياضية الكبرى، ومن ضمنها مونديال كرة القدم".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "بطاقة حمراء للفيفا" و"لا لكأس العالم من دون حقوق العمال".

وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ان اعترف بتحمله جزء من المسؤولية عن مصير الاجانب العاملين في الورشة العملاقة الخاصة بمونديال 2022 في قطر، مشددا على انه لا يملك سطلة تسوية الوضع.

ولم تتوان النقابات والمنظمات غير الحكومية عن التنديد بالظروف القريبة مما وصفته بـ"العبودية المعاصرة" التي يعيشها العمال المهاجرون، والاسيويون على وجه الخصوص، الذين يتوافدون الى قطر لإقامة البنية التحتية للمونديال.

وكانت قطر نفت مرارا وتكرارا حصول وفيات بين العمال، غير ان السفارتين الهندية والنيبالية وثقتا بالارقام حصول مئات الوفيات منذ عامين.

وتواجه قطر تحديا رئيسيا بحلول 2022 يتمثل في تجهيز انشاءات ضخمة كالملاعب والفنادق وشبكة المترو وغيرها مما يستوجب مئات الالاف من العمال الاجانب الذين تترصد اوضاعهم منظمات حقوقية وتضعهم وسائل الاعلام تحت المجهر.

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