القوات العراقية تقتل 16 من "داعش" باشتباكات في الموصل

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر إن "القوات الأمنية تمكنت خلال الاشتبكات المسلحة التي اندلعت منذ صباح الجمعة، مع مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش في منطقة مشيرفة، غربي الموصل، من قتل 16 عنصرا من التنظيم الإرهابي".

وأضاف المصدر أن "جثث القتلى نقلت الى دائرة الطب العدلي، فيما تواصل عملياتها لتطهير المحافظة من المسلحين".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قتل 5 أشخاص واصيب عشرات آخرون جراء تفجير سيارتين مفخختين يقودهمها انتحاريان استهدفا جموع المدنيين في قرية الموفقية في سهل نينوى، وفق ما أفاد مراسل العالم في العراق.

ويقطن قرية الموفقية مواطنون عراقيون من طائفة الشبك.