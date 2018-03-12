مقتل 75 إرهابيا بينهم عرب الجنسية في الموصل

وقال رئيس اللجنة محمد ابراهيم لـ "السومرية": "ان قوات الجيش العراقي تمكنت من قتل 75 ارهابيا في مناطق متفرقة من مدينة الموصل"، مبينا أن "من بين الارهابيين القتلى عرب الجنسية".

وأضاف ابراهيم: "أن القوات الامنية تمكنت كذلك من حرق 20 عجلة تحمل احاديات تابعة للارهابيين".

وكان مصدر في شرطة محافظة نينوى أفاد في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن الاشتباكات بين القوات الامنية وعناصر "داعش" غربي الموصل انتهت بعد سيطرة العناصر الامنية على تلك المناطق.

وكانت قد شهدت محافظة نينوى اليوم الجمعة قتل وإصابة 47 مدنيا جميعهم من الشبك بانفجار سيارتين مفخختين يقودها شخصين في قضاء برطلة شرق الموصل.

وسقط 24 منتسبا من الجيش والشرطة بين قتيل وجريح بهجمات متفرقة في الموصل، كما قتل ضابط بالشرطة و3عناصر من مكافحة الشغب، واصيب 23 آخرون بينهم آمر فوج مكافحة الشغب في اشتباكات مازالت مستمرة مع عناصر "داعش" غربي الموصل.

كما قتل 16 من عناصر جماعة "داعش" الارهابية في اشتباك مسلح مع القوات الامنية غربي الموصل.