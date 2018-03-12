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الافراج عن 480 معتقلا سياسيا من سجن قرب دمشق

الافراج عن 480 معتقلا سياسيا من سجن قرب دمشق
الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠١٤ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

نقلت السلطات السورية 480 معتقلا بينهم ثمانون امرأة من سجن عدرا قرب دمشق الى العاصمة تمهيدا للافراج عنهم، في اطار مبادرة من الرئيس السوري بشار الاسد بعد اعادة انتخابه، بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الانسان عن محامين.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "أفرج عن ما لا يقل عن 400  رجل و80 مواطنة من سجن عدرا ممن يحاكمون بتهم الإرهاب، وسيتم خروجهم من مبنى محافظة دمشق في حي المرجة في دمشق"، مشيرا الى ان حوالى عشرين منهم "خرجوا بالفعل".

واوضح عبد الرحمن ان هذه العملية تأتي في اطار "مكرمة من الرئيس الاسد بعد اعادة انتخابه، بحسب ما ابلغنا المحامون".

وكانت السلطات افرجت قبل يومين عن حوالى 320 سجينا من سجن حلب (شمال) المركزي الذي استعادت القوات السورية السيطرة عليه اخيرا بعد معارك ضارية مع مسلحي المعارضة استمرت اشهرا طويلة.

وقال المرصد السوري ان قسما من هؤلاء كانوا "يقاتلون الى جانب القوات السورية" خلال معركة السجن.

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