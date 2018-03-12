الافراج عن 480 معتقلا سياسيا من سجن قرب دمشق

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "أفرج عن ما لا يقل عن 400 رجل و80 مواطنة من سجن عدرا ممن يحاكمون بتهم الإرهاب، وسيتم خروجهم من مبنى محافظة دمشق في حي المرجة في دمشق"، مشيرا الى ان حوالى عشرين منهم "خرجوا بالفعل".



واوضح عبد الرحمن ان هذه العملية تأتي في اطار "مكرمة من الرئيس الاسد بعد اعادة انتخابه، بحسب ما ابلغنا المحامون".



وكانت السلطات افرجت قبل يومين عن حوالى 320 سجينا من سجن حلب (شمال) المركزي الذي استعادت القوات السورية السيطرة عليه اخيرا بعد معارك ضارية مع مسلحي المعارضة استمرت اشهرا طويلة.



وقال المرصد السوري ان قسما من هؤلاء كانوا "يقاتلون الى جانب القوات السورية" خلال معركة السجن.