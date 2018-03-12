طهران تهنئ سوريا حكومة وشعبا باجراء الانتخابات

وفي بيان لها بمناسبة اجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا اشادت الخارجية الايرانية بالمشاركة الواسعة للشعب السوري المقاوم في الانتخابات وقدمت تهانيها بمناسبة هذا الانجاز الكبير لسوريا حكومة وشعبا مشيدة بالتحضيرات الجيدة التي اتخذتها الحكومة في اجراء هذه الانتخابات رغم الظروف الميدانية الصعبة والعقبات التي وضعتها بعض الجهات الاجنبية امام العملية الانتخابية.

وتابع البيان ان الجمهورية الاسلامية في ايران وعبر دعمها اجراء هذه الانتخابات ونتائجها باعتبارها حقا مشروعا وقرارا داخليا تؤكد احترامها لراي الشعب السوري باعتباره صاحب القرار الوحيد في تقرير مصيره السياسي.

وافاد البيان انه لاشك ان هذه الانتخابات التي جرت في اجواء تنافسية وفي اطار المعايير الديمقراطية تبشر بمرحلة جديد من الاستقرار والوفاق الوطني في هذا البلد ونامل في ان يعزز التطور مسيرة المصالحة الوطنية في اتجاه ضمان مصالح الشعب السوري ووضع نهاية للازمة واستتباب السلام والاستقرار والامن.

وتابع البيان ان ايران الاسلامية تامل في ان تحترم الدول التي كانت تتخذ لحد الان اجراءات غير بناءة وسلبية لزعزعة الاستقرار في سوريا القرار المصيري للشعب السوري وان تسعى لاعادة اعمار هذا البلد ومساعدة شعبه بدلا من اثارة العنف ودعم الجماعات الارهابية والمتطرفة.

