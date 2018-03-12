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مقتل 31 داعشيا بينهم المسؤول العسكري شرقي الموصل

مقتل 31 داعشيا بينهم المسؤول العسكري شرقي الموصل
السبت ٠٧ يونيو ٢٠١٤ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

تمكنت القوات الامنية العراقية من قتل 31 عنصرا من "داعش" بينهم المسؤول العسكري للتنظيم شرقي الموصل.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر في شرطة محافظة نينوى السبت، بان "قوات الفرقة الثانية في الجيش تمكنت من قتل 31 مسلحا من تنظيم داعش بينهم المسؤول العسكري للتنظيم هاني خليل محمد المتيوتي خلال الاشتباك معهم في منطقة الاربجية التسعين شرقي الموصل"، مبينا انه "تم حرق عجلتين رباعية الدفع قرب قرية حليليلة على ضفاف نهر دجلة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: أن "قوة امنية فرضت طوقا في مكان الحادث ونقلت الجثث الى الطب العدلي".

الى ذلك، قال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان الجمعة، أن "المجاميع الارهابية والمسلحة دخلت الى محافظة نينوى عبر طرق برية وبسبب عدم وجود غطاء جوي لم تتمكن القوات الامنية من السيطرة على الوضع"، داعياً السياسيين الى "ايلاء اهتمام اكبر بالمحافظة كونها تعتبر عراقا مصغرا".

وذكر مصدر في شرطة محافظة نينوى، بأن الاشتباكات بين القوات الامنية وعناصر "داعش" غربي الموصل انتهت بعد سيطرة العناصر الامنية على تلك المناطق.

وكانت اللجنة الامنية في مجلس محافظة نينوى اعتبرت الجمعة، بأن مايجري في مدينة الموصل مخطط لتشتيت الجهد الامني وتخفيف الضغط على تنظيم "داعش" في محافظة الانبار.

يذكر أن محافظة نينوى، ومركزها مدينة الموصل، نحو 405 كم شمال العاصمة بغداد، تعد من المناطق الساخنة أمنياً، وتشهد عمليات مسلحة بشكل شبه يومي تتمثل بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وعمليات اغتيال تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية على حد سواء.

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