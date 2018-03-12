الجيش يقتحم جامعة الانبار لتحريرها من داعش

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة بدأت، ظهر اليوم، باقتحام مبنى جامعة الأنبار لتحريرها من عناصر داعش الذين سيطروا عليها".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تلك القوات استعادت السيطرة على نقاط التفتيش الموجودة في داخل الجامعة"، مشيرا الى ان "معارك عنيفة تجري حاليا بين الجانبين".

وأعلن رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت، اليوم السبت (السابع من حزيران 2014)، إخراج جميع الطلبة والطالبات من جامعة الأنبار والبالغ عددهم 1300 طالب، وفيما أشار إلى أن القوات الأمنية تحاصر عناصر تنظيم "داعش" داخل الجامعة، أكد أنها سوف تقتحم الجامعة في حال لم يسلموا أنفسهم.

وسيطر مسلحون على مبنى جامعة الانبار واحتجزوا طلاب الأقسام الداخلية كرهائن، فضلا عن وقوع تفجيرين لم تعرف طبيعتهما داخل مبنى الجامعة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.