ضحايا بستة تفجيرات استهدفت مناطق متفرقة من بغداد

ففي منطقة البياع جنوبي بغداد قتل 3 اشخاص واصيب 25 آخرون بتفجير سيارة مفخخة اعقبه تفجير مماثل في الكرادة اسفر عن مقتل 4 اشخاص واصابة 19 آخرين.

وقتل مدني واصيب 3 بتفجير سيارة في منطقة سبع ابكار فيما قتل 4 واصيب 8 اشخاص بتفجير سيارة شمالي بغداد، كما قتل شخصان واصيب 4 بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد بينما اسفرت آخر التفجيرات بمنطقة بغداد الجديدة عن مقتل شخصين واصابة 16 آخرين.

في هذه الاثناء، تواصل القوات العراقية التصدي لتوغل جماعات مسلحة في بعض أحياء مدينة الموصل شمالي البلاد، فيما أحبطت قوات العشائر والشرطة هجوما لجماعة داعش كان يهدف الى احتلال قضاء حديثة في أقصى غربي العراق.

وفي الانبار، حررت قوات الأمن جميع الرهائن البالغ عددهم 1300 طالب وطالبة كانوا محتجزين في جامعة الأنبار بعد اقتحامها من قبل مسلحي داعش حيث لايزال عدد منهم يختبئ داخل مباني الجامعة.