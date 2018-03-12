تطويق مناطق في الموصل وقيادات رفيعة تخطط لتطهيرها

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المتحدث بإسم الوزارة الفريق محمد العسكري قوله، إن "القطعات العسكرية في محافظة نينوى قامت بتطويق المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الارهابية وهي المناطق الشمالية الغربية من مدينة الموصل بانتظار وصول قطعات مدربة من جهاز مكافحة الارهاب"، مبيناً أنه "يجري حالياً فرز الاهداف المدنية عن الاهداف العسكرية".

وأضاف العسكري: أن "هناك قيادات عالية المستوى تقوم حالياً بالتخطيط لتطهير تلك المناطق من الارهابيين"، مؤكداً على ضرورة "التأني وعدم الاسراع نظراً لوجود مدنيين".

وكان مصدر في شرطة محافظة نينوى افاد امس السبت بأن طيران الجيش بدأ بتنفيذ هجمات جوية على عناصر "داعش" بمناطق غربي الموصل.

