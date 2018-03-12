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الوفاق: اكثر من 200 تلميذ في المعتقلات البحرينية

الوفاق: اكثر من 200 تلميذ في المعتقلات البحرينية
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

اكدت جمعية الوفاق الوطني البحرينية ان اكثر من 200 تلميذ مدرسة معتقلين في سجون النظام، ومحرومين من حقهم في التعليم.

وافاد موقع "الوفاق" السبت، ان امتحانات نهاية العام الدراسي بدات فيما لايزال مئات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية وحتى المستوى الجامعي في المعتقلات ومحرومين من حقهم في التعليم، بسبب الاعتقال أو البطش والملاحقات الأمنية التي تفرضها أجهزة النظام الأمنية والبطش الرسمي المتصاعد.

واوضحت الوفاق الى ان النظام يصادر حق الطالب البحريني في التعليم، معتبرة انها سياسة متعمدة لتجهيل الجيل والإنتقام من الطلبة بسبب انخراطهم في الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي.

واشارت الى ان النظام حاول جر الطلبة ومؤسسات التعليم إلى أجواء الصراع السياسي، لكن ذلك لم ينجح، فيما استمر في أسلوب البطش والبطش الأمني والاعتقالات والملاحقات الأمنية للطلبة مما أفضى لحرمانهم من حقهم في التعليم.

وقالت ان اكثر من 200 طالب من الأطفال من مختلف المراحل المدرسية يقبعون خلف القضبان الآن، في حين تضج المعتقلات بمئات المعتقلين في مراحل الدراسة الجامعية والمتقدمة، بعد توجيه تهم لهم على خلفية سياسية.

وبدأ العام الدراسي في سبتمبر 2013 في ظل وجود أكثر من 100 معتقل من طلاب المدارس والأطفال في حين يتضاعف الرقم هذا العام بسبب زيادة وتيرة البطش الأمني.

ومن أصغر المعتقلين بالسجون البحرينية، الطفل الصغير جهاد السميع ذو الـ11 عاما الذي وجهت له تهما لا تتناسب مع عمره وقابلها جميعا بالإنكار والبكاء، ومنها الاعتداء على سلامة جسم رجل أمن واتلاف سيارتين تعود ملكيتهما لوزارة الداخلية اضافة الى التجمهر والشغب.

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