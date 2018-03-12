سلام البحرين: تسجيل صوتي يؤكد استشهاد العبار بطلق ناري

وافاد موقع "صوت المنامة" السبت ان المنظمة قالت: "التسجيل الصوتي يبين شهادة واضحة من الأطباء بأن الشهيد قد إصيب بطلقات معدنية (إنشطارية) في الجزء الأعلى من الجسم وشملت الإصابات الرأس والأكتاف العديد منها تحت الجلد".

وأشارت إلى أن الشهادة الصوتية تتضمن إفادة أن شظية دخلت العين اليسرى وأخرى إخترقت المخ من جهة ما فوق العينين ومن الفص الأمامي للمخ وإخترقت الجهة الجانبية اليمنى من المخ وأدى ذلك لتلف كبير في المخ ونزيف داخل الجمجمة.

وأفاد التسجيل أن الإصابة كانت من مسافة متوسطة من مسافة حوالى مترين. وأن القلب والجهاز التنفسي كانا يعملان بشكل طبيعي بداية.

واعتبرت المنظمة ان هذه الشهادة لا تدع مجالا للشك أن الأسباب الأساسية للوفاة كانت متعلقة بالإصابة بالرصاص الانشطاري في الرأس وليس ما أعلنت عنه السلطة في البحرين بأن سبب الوفاة هو الهبوط في الدورة الدموية.

واكد أحد الأخصائيين في التسجيل الصوتي أنهم ممنوعين من الإفصاح أو الإشارة في التقرير أن الإصابة تحتوي على شظايا معدنية، ما يشير بصراحة أن الأطباء ممنوعين من كشف الإصابات على حقيقتها في مثل هذه الحالات.

وأكدت سلام البحرين لحقوق الإنسان على أنه من حق أسرة الشهيد الحصول على شهادة تعكس الأسباب الحقيقية للوفاة.