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من هو عبدالفتاح السيسي ؟

من هو عبدالفتاح السيسي ؟
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

تسلم الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد السلطة من الرئيس السابق عدلي منصور عقب ادائه اليمين الدستورية، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ايار/مايو الماضي بنحو 97 في المئة من أصوات الناخبين.

وافاد موقع "بي بي سي" ان السيسي كان يشغل منصب وزير الدفاع قبل أن يقدم استقالته في اذار/مارس الماضي ليخوض انتخابات الرئاسة.

وكان الرئيس المعزول محمد مرسي قد عين السيسي قائدا عاما للقوات المسلحة وتم ترقيته لرتبة فريق أول في الثاني عشر من شهر آب/أغسطس عام 2012.

وعين السيسي في اليوم الذي شهد تقاعد كل من القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في ثورة شعبية عارمة.

وولد عبد الفتاح السيسي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1954، وخدم في سلاح المشاة بعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية عام 1977.

ودرس عبد الفتاح السيسي في كلية الحرب التابعة للجيش الأميركي بالولايات المتحدة عام 2006، وحضر العديد من المؤتمرات العسكرية في أميركا وبريطانيا، كما عين ملحقا عسكريا لمصر في السعودية.

وبرغم عدم خوضه لأية معارك عسكرية سابقة، رقي السيسي داخل المؤسسة العسكرية وشغل مناصب مهمة عدة، منها قيادة سلاح المشاة، وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، ثم عين رئيسا للمخابرات الحربية والاستطلاع قبل أن يصبح وزيرا للدفاع في حكومة مرسي.

وتعرض السيسي بعد تعيينه وزيرا للدفاع لانتقادات واسعة من القوى والحركات السياسية المعارضة لحكم مرسي والتي قالت أن السيسي عضو بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه يعمل على "أخونة" المؤسسة العسكرية عن طريق تعيين رجال الجماعة في مواقع قيادية في الجيش.

لكن المتحدث باسم القوات المسلحة نفى آنذاك وجود أية انتماءات سياسية أو أيديلوجية لجميع قادة القوات المسلحة.

واصدرت القوات المسلحة في بيان 30 يونيو/حزيران عام 2013 عن مهلة 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب المصري الذي نزل في احتجاجات واسعة للمطالبة برحيل مرسي بعد عام من حكمه للبلاد.

وأعلن السيسي في 3 تموز/يوليو، وفي بيان ألقاه أمام التلفزيون الرسمي وبحضور عدد من قادة القوى السياسية المعارضة لمرسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الاسكندرية، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإلغاء العمل بالدستور، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور بتولي منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت.

وقرر منصور في 27 يناير/كانون الثاني ترقية السيسي إلى رتبة مشير، كما أعلن المجلس الأعلى للقوات عن قراره في اليوم نفسه بأنه "للمشير عبد الفتاح السيسى أن يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب الذى نودي إليه، خصوصا وأن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب فى صناديق الإقتراع،" في إشارة إلى دعم القوات المسلحة لترشحه للرئاسة إذا قرر ذلك.

ويلقى السيسي دعما إعلاميا كبيرا من قنوات التلفاز الحكومية، والعديد من القنوات الفضائية الخاصة التي تحرص على تقديمه بانه الشخص الوحيد الذي يمكنه القضاء على الإرهاب وقيادة البلاد نحو الاستقرار وتحقيق الرخاء الاقتصادي، وهو ما أكسبه مزيدا من الشعبية.
 

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