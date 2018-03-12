الزعبي: تصريحات فابيوس دليل على هزيمة المشروع الاستعماري في سوريا

وافاد موقع "سوريا الان" اليوم الاحد ان اتهم الزعبي فرنسا بالتواطؤ مع التنظيمات الارهابية في سوريا، واعتبر ان تصريحات فابيوس تتناقض مع آداب الخطاب السياسي والدبلوماسي.

وقال: "إن تصريحات فابيوس دليل إضافي على هزيمة المشروع الاستعماري في سوريا والمنطقة وتأكيد على انتصار إرادة السوريين الشرفاء".

وأضاف الزعبي: "إن الشعب الفرنسي يجب أن يدرك أن تاريخه وهويته يتناقضان عميقا مع سياسة حكومته المتورطة في دعم الإرهاب".

ووفقا لتقديرات مختلفة هناك 300 مسلح اتوا من فرنسا للمشاركة في قتال الى جانب الجماعات الارهابية في سوريا، وغادر حوالى 800 البلاد الى سوريا او يعتزمون المغادرة او هم في طريقهم الى هذا البلد. وتم التاكد من مقتل 30 من هؤلاء.