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بيليه: نيمار قادر على حمل البرازيل على أكتافه!

بيليه: نيمار قادر على حمل البرازيل على أكتافه!
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

توقع أسطورة الكرة البرازيلية "بيليه" أن يكون "نيمار جونيور" عند مستوى التطلعات خلال كأس العالم الذي سينطلق خلال أيام قليلة في البرازيل، كما تطرق إلى المنتخبات المرشحة لخلق الحدث في مونديال هذه السنة.

وقال بيليه في تصريحاته بخصوص نيمار "في مونديال 1958 لم أكن أبلغ سوى 17 سنة، ورغم ذلك مثلت منتخب بلادي. نيمار يبلغ 22 سنة الآن، وهو يملك خبرة اللعب في إسبانيا لسنة واحدة. اللعب خارج البرازيل يساعد كثيراً ويمنحك القدرة على التأقلم مع أساليب مختلفة. أعتقد أن نيمار سيكون لاعباً أفضل إن واصل التطور مع برشلونة، فهو يملك موهبة خارقة للعادة، وهو قادر على حمل المنتخب على أكتافه كما فعل في كأس القارات."
ثم أضاف في نفس السياق "لا أعتقد أن المنتخب البرازيلي مازال فتياً للفوز بكأس العالم، فهناك خليط مثالي بين اللاعبين المجربين واليافعين. لاعبو خط الدفاع وحراس المرمى يملكون خبرة كبيرة، فيما سيكون المهاجمون ومتوسطو الميدان أكثر شباباً وذلك سيساعد كثيراً. لا أعتقد أنهم خائفون من تحقيق إنجاز كبير وذلك مهم أيضاً. بالتأكيد يمكننا الفوز باللقب خاصة وأن سكولاري سبق وأن قام بالأمر ويملك تأثيراً إيجابياً على اللاعبين."
واختتم حديثه متطرقاً إلى مرشحيه في كأس العالم "ألمانيا قادرة على الفوز، لقد انتظروا كثيراً من أجل تحقيق لقبهم الرابع. آخر لقب لهم كان سنة 1990، ويملكون الآن فريقاً قوياً بعد أن عاد لاعبوهم من الإصابة في الوقت الصحيح. الأرجنتين تستطيع الفوز إن لعبت بشكل دفاعي جيد، فمع ميسي، أجويرو وهيجواين، الأهداف ستكون مضمونة. أوروجواي دائماً ما تكون منافساً شرساً في أميركا الجنوبية، أما إيطاليا فهي تلعب بشكل جيد في كأس العالم مهما كانت الظروف. إسبانيا قادرة على الدفاع عن لقبها."

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