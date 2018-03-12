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فابيوس: لا أحد يريد أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي او الناتو

فابيوس: لا أحد يريد أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي او الناتو
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مجددا السبت ان الاتحاد الاوروبي ليس مستعدا لضم اوكرانيا، وذلك اثر عودته من كييف حيث شارك في حفل تنصيب الرئيس الاوكراني بيترو بوروشنكو.

وقال فابيوس: "ان بوروشنكو القى خطابا شديد الولاء لاوروبا، ربما لدرجة ان دول الاتحاد الاوروبي ليست مستعدة لقبوله".

واضاف: "ان بوروشنكو قال ان (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي) هو الخطوة الاولى نحو اوكرانيا عضوا في الاتحاد الاوروبي، وعندما اناقش هذا الامر مع شركائي الاوروبيين يتبين ان ليست هناك اكثرية تدعم هذا الامر، هذا واضح".

واوضح فابيوس "قناعتنا هي القول ان اوكرانيا هي في اوروبا ولكن اوكرانيا عليها ان تقيم علاقات حسنة مع كل من الاتحاد الاوروبي وروسيا في آن معا".

واشار الى أنه لا أحد من "الزملاء الغربيين يريد انضمام أوكرانيا الى الناتو" كذلك، مؤكدا أنه "حتى الأميركيين لا يريدون ذلك".

من جهة اخرى، اعتبر فابيوس ان التطورات الاخيرة المتصلة بالملف الاوكراني، اي اللقاء الذي تم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبوروشنكو، وتنصيب الرئيس الاوكراني، "يمكن ان تكون بداية لتخفيض التوتر" في هذا الملف.

واكد ان المفاوضات حول وقف لاطلاق النار في شرق اوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا "يفترض ان تبدأ في الساعات المقبلة".

وكان الرئيس الاوكراني تعهد في خطاب تنصيبه امام البرلمان في كييف الحفاظ على وحدة اوكرانيا التي يشهد شرقها تمردا انفصاليا مواليا لموسكو، وضم هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الى الاتحاد الاوروبي.

ووعد بوروشنكو بان يتم "في اسرع وقت ممكن التوقيع" على الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والغاء تأشيرات الدخول للاوكرانيين الراغبين في دخول دول الاتحاد. وقال "نحن نعتبر هذا بمثابة خطوة اولى نحو الانضمام الى الاتحاد الاوروبي".
 

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