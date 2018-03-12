23 قتيلا في باكستان في هجومين على مطعمين مكتظين بزوار شيعة

واوضحت السلطات ان الهجومين وقعا مساء الاحد في مدينة تفتان القريبة من الحدود الايرانية والتي تعتبر محطة توقف للشيعة الباكستانيين اثناء ذهابهم وايابهم من العتبات المقدسة لديهم في ايران.



وقال اكبر دراني وزير الداخلية في حكومة ولاية بلوشستان (جنوب غرب) حيث تقع تفتان (700 كلم جنوب غرب كويتا عاصمة الولاية) ان اربعة متمردين يرتدون احزمة ناسفة ويحملون بنادق رشاشة هاجموا مطعمين كانا مكتظين بحوالى 300 زائر شيعي.



واضاف "حتى الآن تأكد مقتل 23 شخصا بينهم العديد من الزوار الشيعة ومسؤولي الامن. هناك ايضا سبعة جرحى هم ست نساء وطفل".



واوضح الوزير ان الزوار الشيعة الذين استهدفوا في الهجومين هم من مناطق باكستانية مختلفة وكانوا عائدين الى ديارهم بعد زيارة اماكن مقدسة في ايران.



واضاف ان احد الانتحاريين قتل لدى محاولته دخول احد المطعمين في حين نجح الانتحاريون الثلاثة الباقون بالدخول الى مطعم ثان حيث فجروا انفسهم.



ولم تتبن اي جهة حتى الساعة هذا الهجوم.



وولاية بلوشستان الحدودية مع كل من ايران وافغانستان تعتبر قلب صناعة الغاز في البلاد وهي تشهد دوما اعمال عنف بينها هجمات تستهدف الشيعة.