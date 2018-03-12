بالفيديو؛ السيسي يتعهد بمحاربة الارهاب والاسهام بأمن المنطقة

السيسي رئيساً لمصر، سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر عبر تغيير سريع حصل في أقل من ثلاث سنوات، اتى بثلاثة رؤساء، السيسي تعهد في مراسم تنصيبه، ببناء الدولة المصرية وإعادة دورها الفاعل إقليما ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، فيما ختم الرئيس المؤقت عدلي منصور مهمته، بالتأكيد علي اهمية استكمال خارطة الطريق .

وفي مراسم تنصيب السيسي غابت تركيا وبعض زعماء الدول الغربية، احتجاجا على موقفهم المعارض للمسار السياسي الجديد في مصر، بينما حرص بعض زعماء الدول العربية كالاردن والكويت وفلسطين، فضلا عن السعودية على الحضور .

الجمهورية الاسلامية الإيرانية والتي تترأس الدورة الحالية لدول عدم الانحياز حضرت عبر ممثلها مساعد وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، حضور يحمل بحسب مراقبين دلالات عدة.

وفي تصريح لقناة العالم أشار يسري العزباوي الخبير في مركز الاهرام الاستراتيجي، إلى إنفتاح الدول العربية في الخليج الفارسي لتطوير العلاقات مع إيران، مشددا على ضرروة أن تستثمر مصر هذا الانفتاح لتعزيز علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية.

الرئيس المصري الجديد ادى القسم ونُصِّب رئيسا للجمهورية، رئيسا لشعب فيه المؤيد والمعارض.

المؤيدون احتشدوا في ميادين عدة احتفاء بالرجل، وطالبوه بإصلاحات في كافة المجلات.

وأكد رئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي في تصريح للعالم؛ أن "الشعب المصري يريد من السيسي أمنا وإستقرارا عاجلا... وتغييرا في شكل ومنظومة الحياة المصرية "، مشددا على أهميت النهوض بالملف الاقتصادي للبلاد.

اما معارضي الرئيس الجديد من الحركات الشبابية وتحالف دعم الشرعية الموالي لجماعة الاخوان المسلمين، فلا يزالون على موقفهم الرافض للمسار السياسي الجديد.

Mal-09-7:40