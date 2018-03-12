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جيمس يقود ميامي الى التعادل مع سان انطونيو

جيمس يقود ميامي الى التعادل مع سان انطونيو
الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

قاد ليبرون جيمس فريقه ميامي هيت بطل الموسمين الماضيين الى التعادل مع سان انطونيو سبيرز 1-1 بفوزه عليه 98-96 في المباراة الثانية من الدور النهائي للدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة.

اقيمت المباراتان الاوليان في سان انطونيو الذي كان فاز بالمباراة الاولى 110-95.
وشهدت المباراة الاولى تشنجات عضلية متكررة لليبرون جيمس اجبرته على الخروج من الملعب، لكنه سجل 25 نقطة في 33 دقيقة شارك فيها.
وتقام المباراة الثالثة غدا الثلاثاء في ميامي، اذ يحرز اللقب الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز في اربع مباريات من اصل سبع.
وعوض ليبرون جيمس بالتالي ما فاته في المباراة الاولى وتألق بشكل لافت فسجل 35 نقطة مع 10 متابعات، واضاف زملاؤه كريس بوش 18 نقطة وكل من راشارد لويس ودواين وايد 14 نقطة.
ولدى سان انطونيو، سجل توني باركر 21 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة، ووماني جينوبيلي 19 نقطة، وتيم دنكان 18 نقطة مع 15 متابعة.
وقال جيمس "لا اريد التوقف عند ما حصل في المباراة الاولى، فكل تركيزي كان حول كيفية مساعدة فريقي الى الفوز في المباراة الثانية".
ويمني ميامي هيت النفس باللقب الرابع في تاريخه لمعادلة رقم سان انطونيو سبيرز بالذات، والثالث على التوالي وهو انجاز تحقق 5 مرات فقط حتى الان في تاريخ الدوري لوس انجليس ليكرز (1952 و1953 و1954 تحت اسم مينيابوليس و2000 و2001 و2002) وبوسطن سلتيكس عندما احرز 8 القاب متتالية من 1959 الى 1966 وشيكاغو بولز (1991 و1992 و1993 ثم 1996 و1997 و1998).
وكان ميامي حسم نهائي المنطقة الشرقية على حساب انديانا بيسرز 4-2، ليصبح ثالث فريق في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين يبلغ الدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي.
واحرز ميامي احرز اللقب في النسخة الماضية بتغلبه على سان انطونيو بالذات بعد مباراة سابعة، في حين كانت المهمة اسهل نسبيا في نهائي 2012 بتغلبه على اوكلاهوما 4-1، لكنه سقط في نهائي 2011 امام دالاس مافريكس 2-4.
وسبق لبوسطن سلتيكس ان خاض عشر مباريات نهائية متتالية بين 1957 و1966، كما خاض لوس انجليس ليكرز اربع مباريات نهائية متتالية ايضا اعوام 82 و83 و84 و1985.
اما سان انطونيو الذي يرصد اللقب الخامس في تاريخه بعد 1999 و2003 و2005 و2007، فتوج بطلا للمنطقة الغربية وبلغ الدور النهائي على حساب اوكلاهوما سيتي ثاندر 4-2.
   
 

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جيمس يقود ميامي الى التعادل مع سان انطونيوجيمس يقود ميامي الى التعادل مع سان انطونيوجيمس يقود ميامي الى التعادل مع سان انطونيو
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