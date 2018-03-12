ايران تدين الهجوم الارهابي ضد الزوار الشيعة في باكستان

واستنكرت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف الزوار الشيعة في مدينة تفتان بولاية بلوشستان الباكستانية والذي ادى الى استشهاد وإصابة عدد من ابناء هذا البلد.

وأعربت أفخم عن مواسات الشعب والحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية لعائلات ضحايا هذا الاعتداء الارهابي ، وقالت "اذ تدين الجمهورية الاسلامية في ايران هذا العمل الارهابي ضد الأناس الأبرياء في باكستان من أي عرق كانوا أو مذهب، تأمل في وضع حد لهذه الاعمال الارهابية التي تستهدف الأبرياء وذلك عبر اتخاذ التدابير اللازمة".

يذكر ان 23 شخصا على الاقل قتلوا بينهم نساء واطفال في هجومين ارهابيين استهدفا مساء الاحد مطعمين في مدينة تفتان الباكستانية الحدودية مع ايران وكانا مكتظين بباكستانيين مسلمين شيعة عائدين من زيارة للعتبات المقدسة في ايران.

