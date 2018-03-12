السيسي يعيد تكليف محلب بتشكيل حكومة جديدة في مصر

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محلب قوله إن الحكومة الحالية ستقوم بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى انه لم يبدأ مشاورات تشكيلها بعد.



وذكرت مصادر إعلامية محلية أن من المتوقع أن يحتفظ وزراء رئيسيون في الحكومة المستقيلة بمناصبهم في الحكومة الجديدة مثل وزير المالية.



وكان مجلس الوزراء أنهى اجتماعه الأخير صباح الاثنين برئاسة محلب بعد ربع ساعة فقط ووضع خلاله خطاب الاستقالة لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قرابة 100 يوم من تشكيلها.



يذكر أن محلب أشار أكثر من مرة في تصريحات صحفية إلى أن حكومته "ستتقدم باستقالتها للرئيس المنتخب عقب أدائه اليمين الدستورية لإتاحة الفرصة له لاختيار معاونيه بكل حرية"، مضيفا أن حكومته "ستضع خطتها للتنمية وأهم المشروعات الجاري تنفيذها أمام الرئيس ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها".



وكانت حكومة محلب أدت اليمين القانونية في 1 مارس/ آذار الماضي وضمت 31 وزيرا ولم تشهد أي تعديل سوى دخول الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع خلفا للمشير عبد الفتاح السيسي عقب إعلان اعتزامه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 26 مارس/ آذار الماضي.