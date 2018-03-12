الشركات الالمانية ترغب بالاستثمار في ايران

واشار المدير العام للاستثمارات الاجنبية ابوالفضل كوده ئي خلال اللقاء الى جزء من الامكانيات والقدرات الاقتصادية الايرانية والقوانين والضوابط السائدة على الاستثمارات الاجنبية في ايران والخدمات والدعم التشجيعي لمؤسسة الاستثمارات، قائلا:" توفرت حاليا فرص مناسبة لحضور الشركات الاجنبية في ايران، وتجري المفاوضات وتبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين للتوقيع علي عقود استثمارية.

ومن جانبه عبر ممثل وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الالماني عن ارتياحه لزيارة ايران واكد على الطاقات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في ايران والفرص الجيدة للتعاون بين الجانبين واعلن رغبة الشركات الالمانية للمشاركة مع المستثمرين الايرانيين في انجاز المشاريع الاقتصادية.

وصرح انه يمكن اقرار العلاقات الاستثمارية والتجارية المناسبة بين ايران والمانيا نظرا للمزايا الخاصة التي تتوفر لدي ايران للمستثمرين الاجانب.