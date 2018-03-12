بالفيديو/جمل اماراتي يتنبأ بنتائج المونديال

واضافت البيان: اكتشف الجمل "شاهين" أحد مصوري الفيديو بعدما لمح شاهين وهو يرفرف جفونه للتخمين بنتائج مباريات كأس العالم 2014.

وحسب فيديو نشره موقع الصحيفة الاماراتية يظهر شاهين في الفيديو (أدناه) بعدما وضع المصور علم البرازيل على يساره وعلم كرواتيا على اليمين والكرة في الوسط، ويبدو أن الجمل تنبأ بفوز كرواتيا إذ رمشت عيناه وأدار رأسه إلى أقصى اليمين حيث العلم الكرواتي.

وسيتابع المصور تنبؤات شاهين يوميا ويصورها في فيديو ستنشره قناة صحيفة "الجلف نيوز" المحلية.

يذكر أن الأخطبوط الشهير بول كان قد نجح فعلاً في "التنبؤ" بنتائج عدة مباريات في مونديال كرة القدم بجنوب إفريقيا عام 2010. فيا ترى هل ستصدق توقعات شاهين؟ الجواب سنعرفه عندما تحسم النتيجة الخميس المقبل.