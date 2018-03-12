إنتهاء الجولة الثانية للمحادثات النووية بين إيران وأميركا في جنيف

وكانت الجولة الثانیة من المحادثات النوویة بین الوفدین الإیراني والأمیركي قد عقدت صباح الیوم بمدة 3 ساعات ونصف الساعة بین الوفد الإیراني برئاسة مساعد الخارجیة كبیر المفاوضین الإیرانیین عباس عراقجي والوفد الأمیركي برئاسة مساعد الخارجیة ویلیام بیرنز وبحضور مساعدة منسقة السیاسة الخارجیة في الاتحاد الأوروبي هیلغا اشمیت.

وفي تصريح لوكالة فارس مساء اليوم وصف عراقجي المفاوضات على أنها كانت إيجابية.

وعلى هامش هذه المحادثات عقدت أیضاً جلسة الخبراء برئاسة حمید بعیدي نجاد المدیر العام للشؤون السیاسیة والدولیة بوزارة الخارجیة ورئیس وفد الخبراء الإیراني، وبین الخبراء الأمیركیین.

وعقدت یوم أمس في جنیف جولة المحادثات النوویة الأولى بین الوفدین الإیراني والأمیركي بحضور هیلغا اشمیت.

وقال عراقجي في تصریح للصحفیین بعد انتهاء الجولة الأولى للمحادثات الثلاثیة التي استغرقت 5 ساعات، إن الاجتماع تناول القضایا المطروحة في المفاوضات النوویة.

وأضاف عراقجي أن المحادثات جرت في أجواء إیجابیة وبناءة.

وكان عراقجي قد صرح للصحفیین لدى وصوله إلى جنیف أن الهدف من الاجتماع هو الدخول في محادثات أكثر تفصیلاً للتباحث حول مختلف الخیارات والحالات لكي یستطیع أطراف المفاوضات تحقیق المزید من تقریب وجهات النظر.

ویترأس وفد الجمهوریة الإسلامیة في إیران بهذه الجولة من المفاوضات مساعدا وزیر الخارجیة مجید تخت روانجي وعباس عراقجي ویضم أعضاء الفریق النووي الإیراني المفاوض فیما یترأس الجانب الآخر وكیل وزارة الخارجیة الأميركیة ویلیام بیرنز ومساعدة المنسقة العلیا للسیاسة الخارجیة في الاتحاد الأوروبي هیلغا اشمیت .

ویرافق عراقجي وتخت روانجي في هذه الجولة من المفاوضات حمید بعیدي نجاد المدیر العام للشؤون السیاسیة والأمن الدولي في وزارة الخارجیة وداود محمد نیا المستشار القانوني لوزیر الخارجیة وبیجمان رحیمیان الخبیر في مؤسسة الطاقة الذریة الإیرانیة، وجمیعهم من أعضاء الفریق النووي الإیراني المفاوض.

كما یرافق وكیل الخارجیة الأميركیة ویلیام برنز في هذه الجولة من المفاوضات، المفاوضة الأميركیة في مجموعة 5+1 وندي شرمن و مستشار مساعد الرئیس الأميركي جو بایدن في شؤون الامن القومي جاك سولیوان ومستشارة الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بروك أندرسون.