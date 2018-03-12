واشنطن: داعش تهدد المنطقة باسرها

وقالت جنيفر بساكي المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان "الدولة الاسلامية في العراق والشام تمثل تهديدا لاستقرار العراق ولاستقرار كامل المنطقة".

واضافت ان واشنطن تؤيد "ردا قويا لصد هذا العدوان".

وتابعت بساكي ان "الولايات المتحدة تقف الى جانب الشعب العراقي وسكان نينوى والانبار الذين يواجهون هذا التهديد".

وقالت ايضا "سنواصل العمل في شكل وثيق مع المسؤولين السياسيين والامنيين ضمن اطار شامل بهدف الحد من قدرات الدولة الاسلامية في العراق والشام على التحرك في العراق".

وسقطت محافظة نينوى العراقية وعاصمتها الموصل الثلاثاء في ايدي مسلحي داعش. كما سيطر المسلحون مساء الثلاثاء على قضاء الحويجة وخمس نواح في محافظة كركوك العراقية، بحسب ما افاد مسؤول في الشرطة.