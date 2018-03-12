تعليق إضراب عمال المترو في البرازيل ليوم واحد

وهدد العمال بالعودة إلى الإضراب اليوم الأربعاء والاستمرار حتى في يوم افتتاح مباريات كأس العالم التي ستنطلق يوم غد، في حال رفضت الحكومة الإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين والعمال.

وكان رجال الأمن البرازيليين قد استخدموا القنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرات المستمرة منذ أكثر من عام، إلا أن إيقاف حركة سير المترو سبب قلقاً شديداً للحكومة البرازيلية التي بدأت بالفعل باستقبال مئات الآلاف من السياح والجماهير المؤازرة لمنتخباتها في كأس العالم.

وسيضع كل هذه المظاهرات والحراك الشعبي المتواصل ضغطاً أكبر على المنتخب البرازيلي لتحقيق اللقب.

وتخشى الحكومة البرازيلية، التي تتعرض بدورها لضغوط كبيرة لاستضافتها المونديال، من أن تعم الفوضى في البلاد في حال خرج السيليساو (المنتخب الوطني) من البطولة، ما قد يؤثر على سير البطولة واكتمالها، وزيادة حدة ووتيرة المظاهرات.