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الجيش السوري يصد هجمات للمسلحين بريف دمشق وحلب وحمص+ فيديو

الأربعاء ١١ يونيو ٢٠١٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

دمشق ( العالم ) – 11-6-2014- احبط الجيش السوري محاولةَ تسلل مجموعات مسلحة الى ريف حمص الشمالي عبر قرية أم شرشوح قرب مدينة تلبيسة. وفي ريف دمشق دمر الجيش ثلاثةَ أرتال للمسلحين في محيط دوما .

كما سيطر الجيش على برج عزاوي وتلة القرعة في ريف حلب الجنوبي ،هذه التلة التي تقع غرب قرية الوضيحي، وتشرف على طريق خان طومان ومعمل البرادات والذي يعتبر مقرا رئيسيا للمسلحين.
وقال فيصل عزوز عضو مجلس الشعب السوري في تصريح للعالم : يقوم الجيش في منطقة خان طومان بعمليات نوعية للقضاء على المجموعات المسلحة وخان طومان تعتبر منطقة هامة للمجموعات المسلحة وسبب اهتمام الجيش بهذه المنطقة لانها تشكل عزلا لهم للوصول الى الطريق الاساسي او الشريان الاساسي لحلب عبر منطقة الراموسة .
اسماء وصور قتلى المسلحين تصدرت تنسيقيات هذه المجموعات ما ان اعلنت  بدئها لمعركه اسمتها ـ"الان نغزوهم" في ريف حمص الشمالي بهدف السيطرة على قرية أم شرشوح المجاورة لبلدة تلبيسة التي يسيطر عليها المسلحون، هدف الهجوم منع ادخال مناطق الريف الشمالي والشرقي لحمص ضمن ملف التسويات. الجيش السوري افشل هجوم المسلحين في المنطقة مستعيدا السيطرة على مناطق واسعة، تزامنا مع استهدف تجمعات المسلحين في الرستن ومسعدة ورحوم في الريف الشرقي.
وقال المحلل السياسي السوري سليمان سليمان في تصريح للعالم : هناك معلومة خطيرة جدا اريد ان اؤكدها وهي ان المسلحين الاجانب يقومون ببيع اسلحتهم وذخائرهم للمسلحين السوريين او للمحليين ثم يهربون عائدين الى بلادهم .
وفي ريف العاصمة دمشق، ترتفع حده الاشتباكات مع مسلحي مايسمى "جبهه النصرة" و"جيش الاسلام" على محور بساتين المليحة تزامنا مع استهداف المدفعية السورية لتحركات المسلحين في محيط زبدين وجسرين وعين ترما في الغوطة الشرقية ،  ثلاثة ارتال للمسلحين في محيط دوما تم تدميرها بمن فيها، احدها يتبع لما يسمى بلواء الاسلام، كانت تتجه لمؤازرة المسلحين وفك الحصار عنهم في جسرين وكفربطنا.
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