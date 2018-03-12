الحكيم: سأكون بمقدمة المتطوعين للذود عن الوطن وقتال داعش

وقال الحكيم في كلمة له في مكتبه ببغداد بمناسبة ذكرى 15 شعبان المباركة : ان المشروع الاصلاحي الكبير للامام الحجة "عجل الله فرجه" ينطلق من العراق وهو المرتكز والمحطة والارض الصلبة، والعراقيين يتحملون مسؤولية مضاعفة من خلال حجم التحديات، فبعد الدكتاتور جاء الارهاب ولا مجال للحياد وعلى المرء ان يحدد موقفه اما مع داعش او العراق، والصراع يحتاج الى موقف والموقف الى رؤية وخطة ورجال وادوات لتنفيذ الخطة على اساس الرؤية.

واضاف: تابعنا بقلق كبير وبالغ التطورات التي تشهدها البلاد عموما وسقوط مدينة الموصل ومدن اخرى ومحافظات مجاورة بيد داعش بطريقة دراماتيكية سريعة، يجب ان يقف الجميع وقفة موحدة ويتعاضدوا ويضعوا يدا بيد من اجل مواجهة الارهاب، وتسخير كافة الامكانات والموارد البشرية والمادية للقضاء على الارهابيين.

واستطرد: نحن اليوم بامس الحاجة لوحدة الموقف وتظافر الجهود والعض على الجراح وتجميد الخلافات السياسة والوقوف صفا واحدا دفاعا عن الوطن والمواطن والانتصار لكرامة العراقيين، ونحن ندعم دور الجيش بضباطه ومراتبه ومنتسبيه الشرفاء الشجعان الابطال لاننا اليوم امام تاريخ حافل ببطولات هذا الجيش التي امتدت لعشر سنوات، قاتلوا وضحوا بارواحهم من اجل حماية العراق والعراقيين.

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، امس الثلاثاء (10 حزيران 2014)، الى اعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، فيما قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة يوم غد الخميس، لمناقشة هذا الوضع واعلان حالة الطوارئ، وجاء ذلك بعد تسلمه طلبا من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن ذلك.