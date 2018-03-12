الجيش العراقي يستعيد السيطرة على مدينة تكريت بالكامل

وقال المصدر في حديث لـ" السومرية نيوز" ان" قوات الجيش العراقي مدعومة بطيران الجيش تمكنت صباح الخميس، من استعادة السيطرة على مدينة تكريت بالكامل بعد اشتباكات عنيفة جرت مع تنظيم داعش التي سيطرت على المدينة في وقت سابق".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الجيش يقوم حاليا بتمشيط المدينة، فيما يسعى الى استعادة المناطق الاخرى في صلاح الدين".

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي الثلاثاء، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها، فيما قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة اليوم الخميس، لمناقشة هذا الوضع وإعلان حالة الطوارئ، وجاء ذلك بعد تسلمه طلبا من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن ذلك.