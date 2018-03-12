الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الثلاثاء

وكلف السيسي ابراهيم محلب تشكيل حكومة جديدة بعدما فاز بفارق كبير في الانتخابات الرئاسية التي جرت بين 26 و28 ايار/ مايو.



وذكرت الوكالة ان محلب انهى اجتماعاته مع فريقه الحكومي الجديد الذي سيؤدي اليمين الثلاثاء.



وشكل محلب حكومة من 34 وزيرا بينهم 13 وزيرا جديدا مثل سامح شكري، السفير السابق في واشنطن والذي عين وزيرا للخارجية وفق المصدر نفسه.



ولم تعلن أسباب عدم إبقاء وزير الخارجية الحالي نبيل فهمي في منصبه.



وقال مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان الرئيس "هو الذي يختار عادة وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والعدل".



وفي نيسان/ ابريل، كان فهمي اول مسؤول مصري يزور الولايات المتحدة منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، الامر الذي ساهم في توتير العلاقات بين البلدين.



ووفق قائمة الحكومة، تم ابقاء العديد من الوزراء الحاليين في مناصبهم ومنهم وزراء الداخلية والدفاع والمال.



وغابت وزارة الاعلام عن الحكومة الجديدة.