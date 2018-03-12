منطقة كردستان تريد ربع إيرادات العراق النفطية

وقال المتحدث الرسمي باسم سلطة المنطقة الإثنين أن نصيبنا من إجمالي مبيعات النفط العراقية ينبغي أن يصل إلى 25 في المئة.



وأتاح انسحاب الجيش العراقي من شمال البلاد - في مواجهة هجوم تقوده جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام الأسبوع الماضي - لقوات البشمركة التابعة لحكومة كردستان السيطرة على كركوك المتنازع عليها منذ وقت طويل واحتياطياتها النفطية.



وإذا تمسكت سلطة منطقة كردستان بالسيطرة على كركوك فإن الإيرادات من حقول النفط الرئيسية هناك يمكن أن تفوق أي عرض تقدمه بغداد بشأن الميزانية.



وقال المتحدث سفين دزيي وهو وزير سابق للشؤون الخارجية والتعليم في كردستان إن من المفترض أن تتلقى السلطة حاليا 17 في المئة من إيرادات العراق النفطية إلا أن هذه النسبة ينبغي أن ترتفع بناء على زيادة سكانه وارتفاع إنتاجه النفطي.



وقال "ينبغي أن يكون الرقم أعلى بكثير .. وعندما تجرى التعدادات الرسمية للسكان نعتقد أن الرقم قد يبلغ 25 بالمئة في المتوسط".



وأضاف في مكتبه بمقر مجلس الوزراء في أربيل "كانت نسبة السبعة عشر بالمئة مجرد تقدير تم استخدامه. لكن حتى الآن نحن لا نحصل عليها" (حسب قوله).



وقال دزيي إن كردستان مستمرة في محاولة التوصل إلى حل قانوني للنزاع مع بغداد بشأن وضع كركوك إلا أنه أقر بأن سلطة المنطقة أصبحت في أقوى وضع على الإطلاق يسمح لها بتأمين المدينة.