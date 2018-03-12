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أوباما: ارسلنا 275 جنديا الى العراق لحماية سفارتنا

أوباما: ارسلنا 275 جنديا الى العراق لحماية سفارتنا
الثلاثاء ١٧ يونيو ٢٠١٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الاميركي باراك أوباما الاثنين ان 275 جنديا اميركيا هم الان بصدد الانتشار في العراق لحماية سفارة الولايات المتحدة في بغداد والمواطنين الاميركيين الموجودين فيها.

وكانت الخارجية اعلنت عن ارسال هذه التعزيزات الامنية الاحد، ولكنها لم تحدد حجمها. كما اعلنت عن تدابير احترازية اخرى تشمل نقل بعض من طاقم السفارة في بغداد الى اماكن اخرى داخل العراق وخارجه، وذلك بسبب "حالة انعدام الاستقرار والعنف في بعض انحاء العراق".

وقال اوباما في رسالة الى قادة الكونغرس انه "اعتبارا من 15 حزيران/ يونيو بدأ نحو 275 جنديا الانتشار في العراق لتعزيز امن الموظفين الاميركيين وسفارة الولايات المتحدة في بغداد".

واضاف ان "هذه القوة تم نشرها لحماية المواطنين الاميركيين والمباني الاميركية، اذا لزم الامر، وهي مجهزة للقتال"، مشيرا الى ان هذه القوة ستبقى في العراق "الى ان ينتفي مبرر وجودها على الصعيد الامني".

ومن المقرر ان يجمع الرئيس الاميركي مساء الاثنين فريقه لشؤون الامن القومي للتباحث في مختلف الخيارات المتاحة امامه -- ومن بينها خيار توجيه ضربات جوية -- لوقف تقدم المسلحين المتطرفين الذين سيطروا الاسبوع الماضي على مناطق من شمال العراق.

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