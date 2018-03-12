الفتلاوي: حكومة كردستان شاركت بمؤامرة الموصل

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الفتلاوي إنه "من المؤسف والمخجل ما قامت به حكومة إقليم كردستان وهي جزء من المؤامرة التي تحاك ضد البلد بدءا من الأوامر التي أصدرتها حكومة الإقليم لجميع الضباط والجنود الأكراد في الجيش والشرطة بالانسحاب وترك أسلحتم، وعودة إلى الاستيلاء وسرقة المعدات التي يمتلكها الجيش العراقي".

وأضافت الفتلاوي أن "الخطوة الثالثة التي أقدمت عليها حكومة الإقليم هي احتلال المناطق المتنازع عليها سواء داخل أو خارج كركوك بعيدا عن الدستور والقانون العراقي إضافة إلى إيوائها قياديين في حزب البعث ومجرمين مطلوبين بالإرهاب مثل علي حاتم سليمان، وعزت الدوري الذي يتجول بين أربيل واليمن وقطر من دون رادع".

وحملت الفتلاوي الحكومة الاتحادية "مسؤولية محاكمة كل من تآمر على سيادة العراق"، مشيرا إلى انه "يفترض أن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمى، ويجب أن لا يتم غض الطرف عنهم بصفقة سياسية أو بواسطة طرف دولي".